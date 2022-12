Classifica giapponese, Pokémon Scarlatto e Violetto ha già raggiunto le vendite di Splatoon 3

La classifica giapponese dal 28 novembre al 4 dicembre rivela che Pokémon Scarlatto e Violetto ha già raggiunto le vendite totali di Splatoon 3, che corrispondono a circa 3,4 milioni di copie solo in patria: un risultato che lo sparatutto a base multiplayer ha impiegato quasi due mesi a raggiungere.

[NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto - 310,235 (3,424,806) [NSW] Splatoon 3 - 38,922 (3,446,399) [NSW] Mario + Rabbids Sparks of Hope - 17,647 (New) [NSW] Minecraft - 11,005 (2,877,634) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 10,519 (4,928,165) [NSW] Nintendo Switch Sports - 9,211 (793,064) [NSW] Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let's Go! Go Rush!! - 7,396 (New) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 5,787 (5,021,094) [NSW] Mario Party Superstars - 4,579 (1,072,681) [PS5] Horizon Forbidden West - 4,444 (116,777)

Sappiamo che Nintendo si è scusata per i problemi di Pokémon Scarlatto e Violetto, ma lo ha fatto evidentemente col sorriso sulle labbra, se consideriamo che le due edizioni del gioco hanno venduto oltre 10 milioni di copie, imponendosi come il miglior lancio di sempre sulle piattaforme dell'azienda nipponica.

La migliore new entry della settimana è l'eccellente Mario + Rabbids: Sparks of Hope, che debutta in terza posizione nell'ambito di una top 10 quasi interamente dominata da Nintendo Switch: l'unica eccezione è il decimo posto di Horizon Forbidden West.

Nintendo Switch modello OLED - 103,464 (3,287,166) Nintendo Switch - 28,729 (18,928,178) PlayStation 5 - 25,379 (1,919,558) Nintendo Switch Lite - 20,091 (5,013,958) PlayStation 4 - 4,211 (7,832,572) PlayStation 5 Digital Edition - 2,456 (299,694) Xbox Series S - 1,575 (223,025) Xbox Series X - 279 (171,827) New Nintendo 2DS XL (incluso 2DS) - 111 (1,189,361)

Per quanto riguarda la classifica hardware, la situazione è più o meno quella che ormai siamo abituati a osservare, con Nintendo Switch modello OLED al primo posto, seguito dal modello standard della console ibrida e da PS5, che supera in questo caso i numeri totalizzati da Nintendo Switch Lite.