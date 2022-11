Pokémon Scarlatto e Violetto: 10+ milioni di copie vendute, miglior lancio di sempre per Nintendo

Nintendo ha annunciato che Pokémon Scarlatto e Violetto hanno superato quota 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo nei primi tre giorni dal loro debutto nei negozi. Numeri da record e non solo per la serie Game Freak. Si tratta infatti del miglior lancio di sempre per un gioco Nintendo.

Pokémon Scarlatto e Violetto sono disponibili in versioni fisica e digitale dal 18 novembre. Paradossalmente è la coppia di giochi con la media delle recensioni più bassa della serie principale, nonostante come detto abbia sbancato il botteghino.

Tra gli aspetti più criticati dei due giochi spicca indubbiamente il comparto grafico, non solo povero e poco ispirato, ma anche penalizzato da bug, glitch e problemi di performance, con la speranza che Game Freak migliori la situazione con delle patch correttive. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di PoKémon Scarlatto e Violetto.

Sarà interessante monitorare l'andamento delle vendite di Pokémon Scarlatto e Violetto nelle prossime settimane e mesi. Natale è alle porte e abbiamo il sospetto che i giochi di nona generazione siano nella lista dei desideri di molti giocatori, dunque questi numeri potrebbero lievitare ulteriormente.

Giusto ieri invece Sony ha svelato che God of War Ragnarok ha avuto il lancio migliore di ogni altra esclusiva first party con ben 5,1 milioni di copie vendute.