Pokémon Scarlatto e Violetto hanno la media voti Metacritic più bassa della serie

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto attualmente su Metacritic hanno la media dei voti delle recensioni della critica più bassa in assoluto tra tutti i titoli principali realizzati da Game Freak, a dimostrazione che effettivamente i due giochi di nona generazione presentano delle criticità importanti.

Nel momento in cui scriviamo Pokémon Scarlatto e Violetto hanno un metascore di 77. Si tratta della prima coppia di giochi con una valutazione media inferiore a 80.

Precisiamo che il dato non tiene in considerazione i remake Diamante Lucente e Perla Splendente (73 di Metacritic), in quanto realizzati da ILCA. Non sono inoltre disponibili i metascore di Pokémon Rosso/Blu/Giallo e Oro/Argento/Cristallo, ma come vedremo successivamente i remake realizzati per GameBoy Advance e Nintendo DS hanno valutazioni molto alte.

Pokémon Scarlatto e Violetto, un'immagine tratta dai due giochi

Ecco la classifica dei giochi Pokémon principali con le valutazioni più alte su Metacritic.

Sole e Luna - 87 X e Y - 87 Bianco e Nero - 87 Oro HeartGold e Argento SoulSilver - 87 Diamante e Perla - 85 Ultra Sole e Ultra Luna - 84 Leggende Pokémon Arceus - 83 Rubino Omega e Zaffiro Alfa - 83 Leggende Pokémon Arceus - 83 Rubino e Zaffiro - 82 Rosso Fuoco e Verde Foglia - 81 Spada e Scudo - 80 Bianco e Nero 2 - 80 Scarlatto e Violetto - 77

Multiplayer.it ha assegnato un 7,4 a Pokémon Scarlatto e Violetto. Nella nostra recensione Raffaele Staccini afferma che la coppia di giochi offrono un gameplay solido, arricchito dalla nuova meccanica della Teracristallizazione, mentre l'esplorazione dei meandri della regione di Paldea risulta soddisfacente. Ciò che ridimensiona la produzione tuttavia è un comparto tecnico problematico che offre prestazione mediocri e una trama fin troppo diluita.

"Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto puntano tutto sull'esplorazione, ma i limiti della produzione sono evidenti fin dai primissimi minuti. Il comparto tecnico mediocre si affianca presto a una narrazione che fatica a espandersi oltre i limiti del passato, risultando così diluita e superficiale. Per fortuna il gameplay rimane solido, con aggiunte studiate, mentre la verticalità del mondo porta a un piacere inedito nello scovare nuovi Pokémon quando si ha finalmente accesso a tutte le enormi possibilità di movimento messe a punto dagli sviluppatori. Speriamo che questo sia davvero l'ultimo capitolo di transizione per la serie."

Nonostante i problemi, Pokémon Scarlatto e Violetto a quanto pare erano nella lista dei desideri di tantissimi giocatori, tanto che hanno registrato la maggiore quantità di preorder mai vista prima nella storia della serie.