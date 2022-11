Project LLL, tutto quello che sappiamo sullo sparatutto MMO a mondo aperto

NCSOFT non è certamente nuova agli MMO ed è soprattutto nota per opere come Lineage e Guild Wars. Inoltre, secondo le voci più recenti, la compagnia è anche al lavoro su un MMO basato sulla saga di Guerrilla Games, Horizon.

NCSOFT ha da poco presentato al mondo il suo nuovo prodotto: Project LLL, un interessante gioco online che cerca di fondere la struttura di un MMO con le regole di un gioco sparatutto in terza persona, in un mondo open world.

Anche se per ora è tutto un po' vago, NCSOFT parla di "metodi per la creazione procedurale di contenuti che reagiscano appropriatamente alle situazioni nelle quali si trovano i giocatori". Detto in questi termini, abbiamo l'impressione che il team voglia realizzare un mondo di gioco abbastanza vivo che reagisca agli scontri, magari con della distruttibilità ambientale o elementi che cambiano a seconda di come si combatte.

Tutto questo avverrà in un mondo aperto . Project LLL proporrà una mappa di 30 Km quadrati: si tratterà di un unico ambiente, senza caricamenti. Il focus, in tal senso, è permettere al giocatore di essere sempre in movimento. Potremo usare vari tipi di mezzi per esplorare, sia terrestri che aerei. Nei video di gameplay si può inoltre vedere che sarà possibile pilotare dei mech da combattimento, passando a una visuale in prima persona.

NCSOFT spiega anche di voler dare grande enfasi alle caratteristiche tipiche del genere sparatutto , ovvero saper usare il terreno e gli oggetti in un ambiente tridimensionale per approcciare in vari modi ogni situazione, creando "tipi di scontri ed esperienze nelle quali i giocatori possano o cooperare o competere", ovvero ci saranno missioni PvE e altre PvP. Inoltre, ci saranno diversi tipi di armi, tute, equipaggiamenti tattici e interfacce neurali che doneranno varie capacità, per permettere ai giocatori di approcciare ogni situazione con il proprio stile di gioco.

Ambientazione e lore

Ci saranno anche strani demoni in LLL

Andando oltre il genere di appartenenza, NCSOFT ha anche svelato un po' di dettagli riguardo all'ambientazione e alla lore di Project LLL. Prima di tutto, si tratta di un gioco Sci-Fi ambientato in una versione alternativa della Terra. In questo mondo, ci troviamo in una versione di Seul (Corea del Sud) devastata e culturalmente ci troviamo in una società che è un mix tra l'impero Bizantino del 10° secolo e una civiltà del 23° secolo, ognuna con la propria tecnologia unica. In LLL troveremo inoltre esseri umani, mutanti e anche dei potenti demoni che si scontreranno tra loro. L'idea è quindi di creare un mix unico e particolare.

Le fonti di ispirazione per Project LLL sono Il ciclo delle fondazioni di Isaac Asimov e Dune di Frank Herbert: due nomi di un certo peso, che sembrano sottolineare come la storia del mondo sia importante tanto quanto quella dei personaggi. Le tematiche principali, inoltre, saranno l'evoluzione incontrollata della tecnologia, la giustizia umana e come questi si possano esprimere in una storia alternativa, in modo simile a quanto visto in Blade Runner, Total Recall e The Man in the High Castle. Quindi c'è anche un po' di Philip K. Dick.

Potremo anche controllare dei mecha in LLL

Come detto, l'ambientazione sarà Seul e, sebbene si tratti di un mondo alternativo, la vera città è stata usata come base per creare l'ambientazione di Project LLL. Il trailer di gameplay mostra infatti varie aree della città ed è chiaro quanto fedelmente siano state riprodotte. Il team, si scopre, ha infatti usato scannerizzazioni fotografiche per la creazione di mappe tridimensionali, sopra le quali sono stati aggiunti vari dettagli originali.

L'obiettivo del team è di rispondere a domande come "Quanto tempo è passato?", "Cosa è successo" e "Chi è stato qui?" semplicemente tramite la narrazione ambientale. Inoltre, non sarà perduta la coesistenza di tecnologia e tradizione tipica di Seul, troveremo i grandi edifici moderni, cosi come luoghi più antichi come il famoso palazzo Gyeongbokgung.

Inizialmente NCSOFT aveva pensato di ambientare il gioco in luoghi più internazionali, come New York, ma il team ha preferito infine scegliere un luogo che gli era più famigliare e Seul permette anche di fare ricerche e progressi più rapidamente.