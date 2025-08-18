1

Cinder City è il nome ufficiale di "Project LLL", lo sparatutto MMO che da anni intriga i fan

Project LLL è stato ripresentato con il nome ufficiale: si chiamerà Cinder City. Questo sparatutto MMO è in sviluppo da anni e aveva attirato l'attenzione dei fan.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/08/2025
Un personaggio di Cinder City davanti a un globo di corpi
Cinder City
Cinder City
News Video Immagini

Dopo anni di sviluppo, l'intrigante "Project LLL" ha finalmente un nome ufficiale: si chiamerà Cinder City, come annunciato dal team sviluppo BigFire Games e dalla sua compagnia madre NCSOFT, che è anche editore.

Parliamo di uno sparatutto MMO tattico che è attualmente in sviluppo per PC e console.

Cosa sappiamo di Cinder City

Secondo la descrizione ufficiale degli autori, Cinder City è realizzato in Unreal Engine 5 e proporrà un mondo aperto senza caricamenti. L'ambientazione è una Terra alternativa in cui il mondo del 21esimo secolo si è fuso con una tecnologia futuristica del 23esimo secolo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

L'ambientazione è una "Seoul futuristica devastata" modella attorno ai veri distretti cittadini come Samseong-dong e Nonhyeon-dong. Il team promette meccaniche di combattimenti realistiche realizzate a partire da reali principi operativi di team tattici d'assalto.

Project LLL, tutto quello che sappiamo sullo sparatutto MMO a mondo aperto Project LLL, tutto quello che sappiamo sullo sparatutto MMO a mondo aperto

Con l'annuncio del gioco l'editore ha anche aperto una serie di pagine social e siti internet dedicati, come potete vedere nel tweet qui sopra. Su YouTube per il momento non ci sono video e anche sui social non ci sono post se non quello di annuncio.

Chiaramente ci vorrà ancora del tempo perché si possa scoprire qualcosa del gioco, ma non è impossibile che un primo trailer con il nome ufficiale sia previsto per la Gamescom 2025 e più precisamente per l'ONL del 19 agosto.

Il primo annuncio di Cinder City risale al 2022 mentre un trailer di gameplay era stato mostrato nel 2023.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Cinder City è il nome ufficiale di "Project LLL", lo sparatutto MMO che da anni intriga i fan