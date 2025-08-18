Cinder City è il nome ufficiale di "Project LLL", lo sparatutto MMO che da anni intriga i fan

Dopo anni di sviluppo, l'intrigante "Project LLL" ha finalmente un nome ufficiale: si chiamerà Cinder City, come annunciato dal team sviluppo BigFire Games e dalla sua compagnia madre NCSOFT, che è anche editore.
Parliamo di uno sparatutto MMO tattico che è attualmente in sviluppo per PC e console.
Cosa sappiamo di Cinder City
Secondo la descrizione ufficiale degli autori, Cinder City è realizzato in Unreal Engine 5 e proporrà un mondo aperto senza caricamenti. L'ambientazione è una Terra alternativa in cui il mondo del 21esimo secolo si è fuso con una tecnologia futuristica del 23esimo secolo.
L'ambientazione è una "Seoul futuristica devastata" modella attorno ai veri distretti cittadini come Samseong-dong e Nonhyeon-dong. Il team promette meccaniche di combattimenti realistiche realizzate a partire da reali principi operativi di team tattici d'assalto.
Con l'annuncio del gioco l'editore ha anche aperto una serie di pagine social e siti internet dedicati, come potete vedere nel tweet qui sopra. Su YouTube per il momento non ci sono video e anche sui social non ci sono post se non quello di annuncio.
Chiaramente ci vorrà ancora del tempo perché si possa scoprire qualcosa del gioco, ma non è impossibile che un primo trailer con il nome ufficiale sia previsto per la Gamescom 2025 e più precisamente per l'ONL del 19 agosto.
Il primo annuncio di Cinder City risale al 2022 mentre un trailer di gameplay era stato mostrato nel 2023.