Project LLL: un gameplay trailer per lo sparatutto MMO in Unreal Engine 5 di Ncsoft

Nelle prime sequenze vediamo il protagonista pattugliare all'interno di una foresta poco rassicurante con cadaveri appesi sui rami degli alberi per poi passare a scene più movimentate all'interno di una metropoli devastata e trasformata in un campo di guerra, con i giocatori che potranno farsi strada tra i ranghi nemici anche a bordo di veicoli ed elicotteri, nonché pilotando dei mech da combattimento dall'elevata potenza di fuoco. Le ultime sequenze vedono il protagonista addentrarsi in una stazione della metropolitana infestata da inquietanti creature.

Un MMO che mira a offrire un'esperienza unica nel suo genere

Previsto per il corso del 2024 su PC e console, Project LLL è stato descritto come un MMO open world con ambientazione fantascientifica realizzato in Unreal Engine 5 che trae ispirazione da opere di vario genere come Dune, Blade Runner e The Man in the High Castle.

È sviluppato da NCsoft, lo studio autore anche di Lineage e Guild Wars, che ambisce a "creare un genere completamente differente" dai classici Looter Shooter e Battle Royale che affollano il mercato negli ultimi anni, creando "tipi di scontri ed esperienze nelle quali i giocatori possano o cooperare o competere". Se volete saperne di più, ecco il nostro speciale dedicato a Project LLL.