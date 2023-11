PS5, tanti bundle in sconto su Amazon Italia prima del Black Friday

PlayStation ha deciso di mettere in campo una lunga lista di sconti per i bundle di PS5 . Tramite Amazon Italia potete trovare tante offerte interessanti, che potete vedere qui sotto tramite i box. Tutti i pacchetti di PS5 sono in sconto al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia. Si tratta quindi di una buona occasione per acquistare la console.

PS5, qual è la versione migliore da acquistare?

PS5 Standard senza giochi è il miglior modello da acquistare

Se siete in cerca di una PS5 standard, la miglior versione da acquistare è certamente PS5 base senza giochi, in quanto è quella con il prezzo più basso di sempre. Se vi interessa God of War Ragnarok, potrebbe convenire acquistare la console singola senza gioco e poi acquistare a parte il videogame in formato fisico, tramite il box qui sotto. Se vi interessa Final Fantasy 16, invece, attualmente non è disponibile alla vendita su Amazon Italia, quindi il bundle rimane l'opzione migliore se volete acquistare tutto in un colpo solo.

Menzione d'onore per il bundle di PS5 e Marvel's Spider-Man 2: in questo caso è un pacchetto speciale con grafica dedicata, quindi si tratta della miglior offerta a disposizione, visto che include anche il gioco e il controller DualSense con grafica speciale.