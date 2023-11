PlayStation offre tanti sconti sui giochi esclusivi su Amazon Italia prima del Black Friday

Le offerte PlayStation non si limitano alle console, ma propongono anche tante promozioni dedicate ai videogiochi esclusivi per PS5 , ovvero God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, The Last of Us Parte I, Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri, Nioh Collection e Marvel's Spider-Man Miles Morales. Vediamo quali sono i migliori sconti a disposizione su Amazon Italia . Tutti i giochi sono in sconto al prezzo minimo storico o quasi , ovvero vi è una differenza di pochi centesimi o, in un singolo caso, di circa un euro rispetto alla promozione migliore di sempre su Amazon Italia.

PS5, tante esclusive a prezzo speciale

The Last of Us Parte I è uno dei giochi in promozione su Amazon

Gli sconti ora disponibili permettono ai nuovi giocatori di mettere le mani su tante esclusive PlayStation, in versione PS5, per iniziare subito a giocare ai migliori titoli di Sony e un prezzo speciale.

Se amate le avventure a mondo aperto, potete optare per Marvel's Spider-Man Miles Morales, God of War Ragnarok o Horizon Forbiddeb West, che propongono tanta azione e luoghi da esplorare.

Se preferite qualcosa di più lineare, potete optare per The Last of Us Parte I, remake del gioco per PS3, che vi introduce al bellissimo e straziante viaggio di Ellie e Joel. Sempre da Naughty Dog, trovate Uncharted Raccolta L'eredità dei Ladri che include gli ultimi due capitoli della saga potenziati per PS5: anche in questo caso parliamo di gioco lineari, con però uno stile più scanzonato e dinamico rispetto a The Last of Us.

Per chi vuole un po' di sfida vi è invece Nioh Collection, che include i due capitoli della saga ispirata ai souls-like di Team Ninja. Infine, non dovreste ignorare Gran Turismo 7 se siete amati dei motori, in quanto è stato aggiornato da poco con tanti nuovi contenuti come una nuova IA e lo splitscreen locale.