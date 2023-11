Final Fantasy 7 Rebirth: la storia non differirà troppo dall'originale, assicura il producer Kitase

Nonostante alcuni evidenti cambiamenti alla sceneggiatura, la trilogia di remake di Final Fantasy 7 non cambierà in modo drastico la storia del gioco originale, almeno stando alle ultime dichiarazioni di Yoshinori Kitase.

Intervistato da GamesRadar, il producer ha confermato nuovamente che i remake si collegheranno al film in CG Advent Children, che diventerà canonico all'interno della serie, il che non potrebbe accadere nel caso in cui la storia venisse stravolta.

"Finalmente ci collegheremo con Advent Children, che farà parte del canone", ha detto Kitase. "La trama nel complesso, gli sviluppi, non verranno stravolti in un modo tale che, alla fine, non si collegherà a quella di Advent Children. Non credo che nessuno lo voglia e non è quello che stiamo cercando di fare".

"Ma per assicurarci che la storia non diventi stantia e che le persone sappiano esattamente dove andrà a parare, che non segua semplicemente l'originale parola per parola, abbiamo aggiunto degli elementi per instillare il dubbio nei giocatori. Trovare il giusto equilibrio tra questi elementi è fondamentale. In definitiva, non stiamo cercano di cambiare la storia di Final Fantasy 7 in qualcosa di veramente diverso. L'equilibrio generale non lo permetterebbe comunque".