Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, il CEO di Embracer si rifiuta di parlarne

Durante una recente conferenza finanziaria, il CEO di Embracer Group, Lars Wingefors, si è rifiutato esplicitamente di parlare di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, sostenendo che ogni cosa che dice sul gioco in questione viene subito riportata dai media.

Ed è precisamente quello che è avvenuto anche questa volta, in effetti, com'è naturale che sia visto il soggetto in questione: nonostante la risposta di Wingefors sia sostanzialmente un "no comment", questa ha già fatto il giro di vari siti internet, confermando che i timori del CEO di Embracer sono ben reali.

Alla domanda di informazioni su Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, Wingefors ha risposto "Qualsiasi cosa io dica su questo argomento finisce sui titoli della stampa", chiudendo la questione con questa frase.