Xbox Store: al via le offerte del Black Friday per Xbox Series X|S e One, c'è anche Starfield

Anche l'Xbox Store di Microsoft ha dato inizio alle promozioni del Black Friday 2023 con oltre 900 tra giochi, raccolte e DLC in offerta su Xbox Series X|S e Xbox One.

Tra i giochi in sconto c'è anche Starfield, anche se non parliamo di riduzioni di prezzo enormi, ma comunque potrete aggiungere alla vostra raccolta l'edizione Standard a 63,99 euro e la Premium Edition a 93,49 euro.

Gli amanti del calcio invece potrebbero trovare interessante la promozione su EA Sports FC 24, al momento acquistabile a 39,99 euro, con uno sconto del 50% sul prezzo standard. Per il resto troviamo giochi sempreverdi e altri anche più recenti, come Assassin's Creed Mirage, in offerta a 39,99 euro e Diablo 4 a 47,99 euro.