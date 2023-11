PlayStation Store: aggiunto un sistema di valutazione degli utenti per i giochi PS5 e PS4

In realtà, questa novità era stata presentata già alla fine di settembre ma non era stata integrata in tutto il mondo. Da ora invece è disponibile per tutti gli utenti, anche in Italia, come segnalato dai social ufficiali di PlayStation.

Come funzione il sistema di valutazione del PlayStation Store?

Come potrete vedere dall'immagine qui sotto parliamo di un sistema di valutazione abbastanza classico, dove viene mostrata la media dei voti degli utenti, che vanno da una a cinque stelle, per certi versi molto simile a quello presente su Xbox Store.

L'unico requisito per dare il proprio voto a un gioco è quello di possederne effettivamente una copia, sia che questa sia stata acquistata in formato digitale o fisico. Volendo si può anche modificare in qualsiasi momento la propria valutazione nel caso di un ripensamento. Non è possibile invece lasciare un proprio commento o una recensione esaustiva, a mo' di Steam per intenderci.

Si tratta insomma di una funzionalità piuttosto semplice è presente in praticamente qualunque store digitale data la sua utilità, in quanto rappresenta un'informazione aggiuntiva per gli utenti prima di procedere all'acquisto.

Rimanendo in tema, da ieri sono disponibili le nuove promozioni PlayStation Indies del PlayStation Store con oltre 1.000 giochi in sconto, mentre domani avranno inizio le offerte del Black Friday.