Alan Wake 2 non compare nei 150 giochi più giocati di ottobre su PS5 e Xbox Series X|S

Ci sono ovviamente delle considerazioni da fare: Alan Wake 2 è uscito il 27 ottobre, dunque ha avuto solo 5 giorni per affermarsi nel mese in questione, inoltre la classifica dei giochi più giocati è solitamente dominata dai titoli free-to-play e dai multiplayer, tuttavia per un titolo di questa portata è strano non comparire in un elenco così ampio.

Alan Wake 2 ha ricevuto ottime valutazioni dalla critica ed è stato accolto positivamente anche dalla community dei giocatori, tuttavia potrebbe non essere stato un successo travolgente nel pubblico di massa, almeno nei primi giorni di lancio, considerando che non compare nella classifica dei 150 giochi più giocati di ottobre 2023 su PS5 e Xbox Series X|S in USA.

Un dato relativamente indicativo

Questo tra l'altro non ha a che fare con le vendite: Alan Wake 2 non compare nemmeno nelle classifiche di Circana sui giochi più venduti di ottobre 2023, ma questo deriva dal fatto che la compagnia di analisi non ha la possibilità di accedere ai dati precisi riguardanti il gioco in questione, così come è accaduto anche con Baldur's Gate 3.



Tuttavia, in base a quanto riferito dall'analista Mat Piscatella, il titolo Remedy viene comunque tracciato nella classifica dei giochi più giocati, ovvero quella riferita all'"engagement", ma non compare comunque nelle prime 150 posizioni.

Secondo Piscatella, il lancio del gioco in formato fisico avrebbe probabilmente giovato alla sua distribuzione nei primi giorni di lancio, ma oltre a questo c'è anche la possibilità che si tratti di un titolo piuttosto di nicchia rispetto a molte altre uscite. In ogni caso, attendiamo eventuali dati ufficiali al riguardo, mentre nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Alan Wake 2 per conoscerlo meglio.