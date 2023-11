Persona 6 dovrebbe essere multipiattaforma e con lancio worldwide, nei piani di Sega

Qualche informazione su Persona 6 , sebbene il titolo non venga precisamente citato, arriva direttamente dai documenti ufficiali del recente meeting finanziario per la conclusione del trimestre fiscale di Sega, la quale sembra puntare alla possibile vendita di 5 milioni di copie del gioco al lancio , sfruttando anche l'uscita probabilmente multipiattaforma e worldwide del nuovo capitolo.

Un lancio su più piattaforme e in tutto il mondo

Persona 5 Royal ha incontrato un grande successo in occidente e su diverse piattaforme

"Aumentando il numero di piattaforme su cui è disponibile e le regioni geografiche in cui è distribuito, abbiamo incrementato le vendite di Persona 5. Crediamo che sia possibile, per un prossimo Persona maggiore, come una nuova uscita numerata, di vendere 5 milioni di copie nel primo anno, uscendo su più piattaforme e contemporaneamente in tutto il mondo dal day one".

Si tratta di informazioni davvero molto interessanti: parlando di un "capitolo maggiore numerato" è chiaro che si tratta di Persona 6, e viene inoltre specificata quella che sembra essere la volontà di lanciare il gioco contemporaneamente in tutto il mondo e come multipiattaforma. Questo significa che il nuovo capitolo probabilmente arriverà subito anche in occidente e su PC, PlayStation, Xbox e console Nintendo.

Atami e Fukasawa hanno inoltre fatto sapere di avere "grandi aspettative anche per la nuova proprietà intellettuale Metaphor: ReFantazio, dagli stessi sviluppatori di Persona 5".