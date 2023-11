Nintendo Switch: partono i saldi del Black Friday su eShop, migliaia di giochi in sconto

A questo indirizzo potete già consultare l'elenco dei giochi a sconto per il Black Friday 2023 su Nintendo eShop, a cui si aggiungeranno altri titoli di notevole spessore anche all'inizio della prossima settimana.

Nintendo ha annunciato l'avvio dei saldi per il Black Friday 2023 su eShop , che coinvolgono migliaia di giochi per Nintendo Switch sullo store digitale integrato, con ulteriori titoli che verranno aggiunti anche il 20 novembre.

Una prima selezione degli sconti su eShop

Metroid Prime Remastered arriverà in sconto il 20 novembre

Intanto, vediamo già alcuni dei maggiori titoli attualmente in promozione per Nintendo Switch:

EA Sports FC 24 - 29,99 euro

Crash Bandicoot 4: It's About Time - 24,99 euro

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker - 17,99 euro

No Man's Sky - 24,99 euro

Dragon's Dogma: Dark Arisen - 5,09 euro

Persona Collection (contenente Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable) - 58,48 euro

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered - 7,99 euro

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy - 9,89 euro

Sonic Frontiers - 23,99 euro

Little Nightmares I e II - 14,99 euro

Questa è solo una piccola selezione di tutti i giochi attualmente in sconto per Nintendo Switch, messa in evidenza sulla pagina principale, ma potete trovare la lista completa a questo indirizzo.

Il 20 novembre si aggiungeranno anche altri titoli di grosso calibro a questa promozione, come Metroid Prime Remastered, Red Dead Redemption, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Bayonetta 3 e Super Mario Odyssey.