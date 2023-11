Super Mario RPG: per Digital Foundry è un remake quasi perfetto

Digital Foundry ha pubblicato la sua video analisi di Super Mario RPG, il remake in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch. Il responso è assolutamente positivo, tanto che i tech enthusiast parlano di un rifacimento perfetto dal punto di vista grafico, tranne che per una singola nota negativa.

Parlando di risoluzione e framerate, Super Mario RPG su Nintendo Switch gira a 720p in modalità portatile e a 1080p quando la console è collegata al dock. La risoluzione è nativa e non dinamica e l'assenza di un filtro antialising e compensata totalmente dallo stile visivo del gioco, che restituisce sempre un'immagine pulita.

Il framerate è di 60 fps in entrambi i casi, ma è proprio qui l'unico difetto visibile del rifacimento. Infatti, stando ai test di Digital Foundry il gioco mantiene questo target per la maggior parte del tempo, tuttavia vengono segnalati dei bruschi cali di framerate in alcune circostanze anche abbastanza evidenti, con l'intera immagine che sembra andare a scatti.