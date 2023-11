PlayStation Store: oltre 1.000 giochi PS5 e PS4 in offerta con PS Indies, in attesa del Black Friday

Il PlayStation Store ha lanciato oggi le promozioni "PlayStation Indies", che come suggerisce il nome sono dedicate alle produzioni indipendenti, con oltre un migliaio tra giochi e DLC per PS5 e PS4 disponibili a un prezzo sicuramente molto interessante.

Le promozioni sono valide da oggi fino al 30 novembre 2023 e anticipano i già annunciati sconti del Black Friday del PlayStation Store che prenderanno via il 17 novembre e includeranno tantissime esclusive PlayStation e giochi tripla A di terze parti.

Tra i giochi in saldo con PlayStation Indies, troviamo anche l'avventura di pesca horror Dredge a 18,74 euro, con uno sconto del 25% sul prezzo standard. Gli amanti dei city builder invece potrebbero approfittare dello sconto del 75% su Cities: Skylines - Premium Edition, ora acquistabile a 17,49 euro.

Per i fan di Bud Spencer e Terence Hill segnaliamo che il beat 'em up Slaps and Beans è scontato dell'80% e acquistabile alla modica cifra di 3,99 euro, mentre potrete aggiungere alla vostra raccolta Return to Monkey Island per 14,99 euro, con uno sconto del 40% sul prezzo standard.