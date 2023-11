One Piece: i cosplay di Nami e Bibi Nefertari da Bellatrix Aiden e mukha sono favolosi

La serie live-action di One Piece si è rivelata un sorprendente successo, con tantissimi fan, nuovi e di vecchia data, che non vedono l'ora che arrivi la Stagione 2 e il proseguo delle avventure della Ciurma di Cappello di Paglia. Per ingannare l'attesa Bellaxtrix Aiden e mukha ci propongo un riuscito doppio cosplay di Nami e Bibi Nefertari.

Nami non ha davvero bisogno di grandi presentazioni, dato che si tratta di un membro storico della sgangherata ciurma di Rufy che ha un ruolo centrale nel corso dei numerosi archi narrativi di One Piece. Principessa di Alabasta, Nefertari Bibi (o Vivi nella versione originale) viene introdotta nella storia come agente della Baroque Works con il nome in codice di Miss Wednesday, diventando successivamente parte integrante della ciurma di Rufy per una parte della storia della serie.

Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, entrambi i personaggi sono stati rappresentati alla perfezione con i costumi tipici dell'esotico regno di Alabasta. A sinistra mukha veste i panni di Bibi mentre a destra Bellatrix Aiden quelli di Nami.