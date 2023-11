Black Widow: il cosplay di bethanycosplay ci mostra l'eroina in bianco

Il mondo Marvel ha subito qualche ritardo e tanti film sono stati rimandati, ma perlomeno possiamo continuare a goderci le migliori pellicole della saga tramite Disney Plus. Nei film più vecchi sono presenti anche personaggi che ci hanno lasciato, come ad esempio l'amata Black Widow o Vedova Nera se preferite. Anche il mondo del cosplay è un altro modo per riscoprire i vecchi personaggi, ad esempio con il cosplay di Black Widow realizzato da bethanycosplay.

bethanycosplay ci propone un cosplay di Black Widow in versione bianca. La Vedova Nera non veste sempre di scuro, infatti, e in questo caso la possiamo vedere con la sua tuta alternativa, più adatta a una missione nel mezzo della neve. Nel cosplay non mancano i baton, le tipiche armi del personaggio Marvel.

Cosa ne pensate della Black Widow realizzata da bethanycosplay? Il cosplay del personaggio Marvel è stato realizzato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?