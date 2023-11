Nintendo Indie World, tutti i giochi e gli annunci dell'evento del 14 novembre

Nintendo Indie World ha visto anche stavolta la presentazione di numerosi giochi e annunci legati appunto alla scena indipendente, con titoli in uscita già oggi o in arrivo nei prossimi mesi su Nintendo Switch.

L'evento si è aperto con l'annuncio di Shantae Advance: Risky Revolution, action platform in stile decisamente retrò da WayForward Technologies, proseguendo con l'interessante dungeon crawler Core Keeper, disponibile la prossima estate.

Il team italiano Memorable Games, ex MixedBag, ha quindi mostrato in azione l'avventura furry On Your Tail, prevista per il 2024, lasciando poi il posto all'originale esperienza strategica di Howl, in uscita oggi stesso con una demo.

È stata quindi la volta dell'avventura fotografica The Star Named EOS, che farà il proprio esordio nella primavera del 2024, e del roguelike in pixel art Backpack Hero, disponibile a partire da oggi su eShop.