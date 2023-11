Starfield, David Harbour è un grande fan del gioco e ne parla con entusiasmo

David Harbour ha rivelato di essere un grande fan di Starfield: intervistato da IGN durante il BoxLunch Holiday Gala, l'attore ha parlato con grande entusiasmo del gioco e della Bethesda Difference, se così vogliamo definirla.

"Starfield? L'ho amato! Ci sono state delle controversie in merito al gioco, a Todd Howard e a Bethesda, ma devo dire che i titoli Bethesda sono così ricchi, con quei loro mondi", ha detto Harbour ai microfoni della testata americana.

"In questo periodo sto facendo salire di livello il mio personaggio e uso tutti i trucchi possibili per ottenere soldi infiniti e rubare cose." Gli ha dato il suo aspetto? "No, Dio, no: il mio personaggio è estremamente giovane ed estremamente attraente", ha scherzato l'attore.