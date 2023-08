Gran Turismo, la recensione del film basato sul racing game di Polyphony Digital e Sony

È evidente come ormai Sony sia entrata a pieno ritmo nell'operazione tie-in per buona parte dei suoi franchise videoludici più noti (e, a dirla tutta, anche meno noti). Abbiamo ancora bene in testa il successo e il grande apprezzamento relativo alla prima stagione di The Last of Us prodotta da HBO; proprio in questi giorni si celebrano gli inaspettati risultati della serie basata su Twisted Metal fresca di distribuzione su Peacock e, se guardiamo più indietro, non possiamo sicuramente dimenticare i primi timidi e non pienamente riusciti esperimenti con il lungometraggio di Ratchet & Clank e il film di Uncharted.

Potremmo quasi parlare di tie-in al contrario visto che ormai è più di un decennio che una tendenza storica del mercato degli anni 80 e 90 si è letteralmente invertita: se una volta erano infatti i videogiochi a cercare di sfruttare pellicole note per convertire alla "neonata" forma di intrattenimento gli spettatori sfruttando nomi altisonanti, è indubbio come in quest'ultimo periodo di carenza di idee e di spinte creative, siano proprio il cinema e la serialità in streaming a cercare di coinvolgere l'enorme pubblico potenziale che passa gran parte del suo tempo libero sul gaming.

E per far questo ecco sfruttare, purtroppo spesso in malo modo, i grandi nomi e i grandi marchi che hanno fatto la fortuna del videogioco, nel tentativo di travasare pubblico nelle sale o, magari convincerlo ad abbonarsi per un mese extra al servizio in streaming del momento. Talvolta, bisogna riconoscerlo, i videogiochi si portano dietro delle grandi storie che vanno ben oltre il loro potenziale economico e poterle adattare all'intrattenimento lineare del cinema e delle serie consente loro di avere una seconda vita e magari di essere anche più apprezzabili e comprensibili da chi non è pronto a investire 25-30 ore per guardare l'epilogo di un racconto vissuto con il pad in mano.

Altre volte, sono gli eventi o i racconti che sono "dietro" al videogioco a rappresentare un valido spunto da portare sul grande e sul piccolo schermo approfittando del richiamo di un certo franchise per raccontare però qualcosa che è collaterale al prodotto. E questo è proprio il caso di Gran Turismo (che sul mercato italiano si è guadagnato anche l'atroce sottotitolo La storia di un sogno impossibile), nuova pellicola prodotta da Sony Pictures Entertainment e da PlayStation Productions dall'11 agosto proiettata nei cinema americani e in una selezione di territori europei, che arriverà invece in Italia soltanto a partire dal 20 settembre.

Le gare in pista non mancano e molte sono davvero ben girate

Un film che parla dell'omonimo racing game creato da Polyphony Digital e distribuito in esclusiva sulle console Sony fin dalla prima PlayStation, ma non sotto forma di documentario o biopic sulla sua software house o sul suo creatore, Kazunori Yamauchi, un po' come è successo ad esempio con il recente film di Tetris per Apple TV+ o con il racconto biografico dedicato a Hideo Kojima distribuito durante il Tribeca Film Festival, bensì portando in scena la parabola di un "semplice" videogiocatore che, partendo proprio dalle competizioni ufficiali, legate a GT si è potuto costruire una vita e un lavoro nelle competizioni di guida reali.