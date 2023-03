Sulla pubblicazione di Tetris sono stati scritti libri, fumetti e documentari, ma sulla falsariga di The Social Network, il regista Jon S. Baird e lo sceneggiatore Noah Pink hanno trasformato per la prima volta il racconto in un lungometraggio per Apple TV+ . Lo hanno fatto riprendendo perlopiù gli eventi realmente accaduti, decidendo però di romanzare alcuni momenti ed esagerare certi personaggi, probabilmente per aggiungere un po' di pepe a una storia altrimenti senza troppe emozioni e senza un vero antagonista. Peccato che, esattamente come quelle mille varianti di Tetris che snaturano il gioco con regole inutili, le scene inventate sono probabilmente la parte più debole e superflua del film.

La storia del film

La storia di Tetris vede protagonista Hank Rogers, imprenditore olandese che negli anni 80 sviluppa e pubblica videogiochi con la sua compagnia Bullet Proof Software. È al Consumer Electronic Show del 1988 che Rogers entra in contratto con una versione primordiale di Tetris, un gioco che attraverso il passaparola si sta diffondendo nell'Unione Sovietica, ma che è ancora sconosciuto nel resto del mondo. Se ne innamora, lo definisce "il gioco perfetto", e soprattutto ne intuisce l'enorme potenziale di vendita: decide così di ottenere la licenza per pubblicare Tetris in Giappone, ma si trova a competere contro altre grosse aziende che hanno fiutato la stessa opportunità. L'unica soluzione è prendere un volo per Mosca, fare visita ai possessori dei diritti e incontrare il creatore del gioco, Alexey Pajitnov.

Quello che rende la storia così articolata è prima di tutto la quantità di nomi, personaggi e compagnie coinvolte: dalla Bullet Proof di Hank Rogers all'azienda russa Elorg, dalla Andromeda di Robert Stein a Mirrorsoft di Robert Maxwell, passando per SEGA, Nintendo e Atari. Ah, e perché non scomodare il KGB e infilare qualche spia russa nel mezzo? Ognuno di loro vuole una fetta della torta, ma il tesoro più conteso è la licenza per vendere Tetris su console portatili: di lì a poco Nintendo avrebbe infatti lanciato il suo Game Boy, e avere Tetris in esclusiva sarebbe stato fondamentale per il successo della console. L'altro problema del film è proprio questo: gli attori in campo si contendono diverse tipologie di licenze, parlano dei diritti del gioco su computer, console casalinghe, console portatili e cabinati arcade; licenze per vendere il gioco in tutto il mondo o magari solo in Giappone. Noah Pink ha inevitabilmente dovuto scremare e semplificare alcuni passaggi, ma per chi non conosce già la storia è facile fare confusione o perdersi qualche pezzo per strada.

Nelle quasi due ore di film, i momenti migliori sono quelli in cui gli autori sono rimasti fedeli alla vera storia di Hank Rogers e Alexey Pajitnov. Taron Egerton interpreta in maniera coinvolta e credibile l'atteggiamento arrembante di Rogers e i suoi tentativi di orientarsi in un paese alieno e ostile come l'Unione Sovietica negli ultimi anni di Gorbachev. Le discussioni, i bluff e il continuo doppio gioco tra le fredde mura di un edificio governativo funzionano molto più di quanto dovrebbero, e chi ha seguito la console war degli anni 80 e 90 non può non sorridere vedendo personaggi come Hiroshi Yamauchi, Howard Lincoln e Minoru Arakawa di Nintendo interpretati a schermo da attori professionisti.

Al di là della somiglianza con le controparti reali, non tutti i personaggi sono però stati valorizzati. Tutti gli antagonisti, per esempio, sono rappresentati in maniera esagerata, quasi caricaturale, nell'atteggiamento e nel modo di parlare. Ma Tetris non è Succession, e questo lo si vede non solo nella scrittura dei personaggi ma anche in una sceneggiatura che non si vergogna di ricorrere ai cliché più banali, dalla spia doppiogiochista alla recita della figlia a cui il protagonista, cascasse il mondo, ha promesso di non mancare.