Gran Turismo: il film viene criticato per aver modificato un incidente reale a scopo narrativo

Il film di Gran Turismo non ha ricevuto proprio un'accoglienza molto positiva da parte della critica, ma c'è un elemento in particolare su cui diversi stanno puntando il dito in maniera negativa, ovvero lo sfruttamento dell'incidente reale accaduto a Jann Mardenborough, riposizionato in maniera diversa dalla realtà per poterlo utilizzare come elemento narrativo.

Come abbiamo visto, il film di Gran Turismo è basato sulla storia vera di Mardenborough, un ragazzo britannico appassionato di giochi di corse che si ritrova, grazie all'iniziativa di GT Academy, a diventare un vero pilota. La pellicola segue in buona parte gli eventi reali, almeno nei suoi momenti principali, sebbene questi siano chiaramente romanzati per dare un senso più cinematografico al tutto. L'accoglienza finora non è stata particolarmente positiva, ma c'è un particolare che spicca in maniera particolarmente negativa secondo diversi critici.

Tra gli episodi raccontati nel film c'è anche il terribile incidente in cui è rimasto coinvolto il pilota nel marzo del 2015: durante una corsa VLN endurance nel celebre circuito Nordschleife di Nürburgring, la Nissan GT3 Nismo di Mardenborough ha preso letteralmente il volo, andandosi a schiantare contro le barriere protettive a bordo pista.

Il pilota non ha subito gravi ferite, ma nell'incidente sono rimasti coinvolti alcuni spettatori: uno di questi è morto, mentre altri sono stati trasportati in ospedale in varie condizioni. L'episodio dell'incidente viene replicato in maniera piuttosto spettacolarizzata nel film, ma quello che ha maggiormente indignato è il fatto di essere stato spostato cronologicamente in modo da utilizzarlo come espediente narrativo.