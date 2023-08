Gran Turismo, il film: recensioni contrastanti, 58% su Rotten Tomatoes

È andata meglio del previsto?

Gran Turismo, i protagonisti del film

In realtà è andata meglio del previsto, nel senso che la critica cinematografica è in genere molto più "cattiva" di quella videoludica e un 58% di freschezza su Rotten Tomatoes è un punteggio tutt'altro che malvagio, anzi tendenzialmente positivo per il film di Gran Turismo.

Uncharted con Tom Holland ha infatti totalizzato un 40% di freschezza, per restare in casa PlayStation, mentre l'acclamata serie televisiva di The Last of Us si pone per il momento come un avversario praticamente impossibile da battere, con il suo 96% di valutazioni positive.