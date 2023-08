Nintendo Switch Online: Pokémon Trading Card Game e Pokémon Stadium 2 si aggiungono al servizio

Il Pokémon Presents è andato in onda e abbiamo avuto modo di scoprire che due nuovi giochi classici della serie nata dalle menti di Game Freak sono in arrivo sui servizi in abbonamento della compagnia di Kyoto. Parliamo precisamente di Pokémon Trading Card Game che arriverà su Nintendo Switch Online e di Pokémon Stadium 2 che arriverà su Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Entrambi i giochi dovrebbero già essere disponibili, visto che Nintendo ha dichiarato che saranno stati aggiunti a Nintendo Switch Online e a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo poco dopo la presentazione.