Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Parte I La maschera turchese ha una data di uscita

The Pokémon Company e Nintendo hanno proposto oggi - 8 agosto 2023 - un nuovo Pokémon Presents durante il quale abbiamo avuto la possibilità di vedere un nuovo video dedicato alle ultime novità per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto , ovvero l'espansione Il tesoro dell'area zero. Game Freak ha pubblicato un nuovo trailer che potete vedere qui sotto.

Il primo DLC - Parte I La maschera turchese che sarà disponibile dal 13 settembre 2023 - proporrà ovviamente nuovi personaggi e una nuova area da esplorare con uno stile da Giappone Antico, sia in termini visivi che in termini musicali: si chiama Nordivia dove sorge un alta montagna. Qui la gente coltiva mele e vive nella natura.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Parte II Il disco indaco

Parte II Il disco indaco sarà invece ambientato nell'Accademia Mirtillo, un'isola divisa in quattro biomi. Potremo esplorare liberamente, completando anche in questo caso una serie di sfide (come volare dentro una serie di anelli con una nuova abilità per il nostro Pokémon/Mezzo).

Potremo vivere una nuova vita scolastica, diversa rispetto a quella del gioco base: qui gli studenti si scontrano in una Lega Mirtillo nella quale parteciperemo anche noi. Ovviamente ci saranno anche nuovi Pokémon e ci saranno nuove animazioni per il lancio della Pokéball.