Detective Pickachu Il Ritorno, nuovo trailer dal Pokémon Presents che conferma l'avvio del preorder

Durante il Pokémon Presents Nintendo ha mostrato un nuovo trailer di Detective Pickachu Il Ritorno, confermando che il preorder del gioco Nintendo Switch è ora disponibile su eShop e presso i rivenditori come Amazon, come potete vedere qui sotto. Sarà disponibile come già noto dal 6 ottobre 2023 su Nintendo Switch. Il trailer di Detective Pickachu Il Ritorno ci mostra Tim, il partner umano di Pikachu. Vediamo anche Harry, padre di Tim, oltre alla madre Irene e alla sorella Sophia. La nostra coppia si occupa di risolvere crimini, investigando la scena in cerca di indizi, alle volte anche con l'aiuto di altri Pokémon: ad esempio, Growlith è in grado di fiutare le piste. La trama generale verte attorno alla scomparsa di Harry.