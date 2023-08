Pokémon Scarlatto e Violetto, il codice per ottenere Mew nel trailer con Mewtwo

Nintendo ha deciso di regalare ai possessori di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto un codice per ottenere Mew, rivelandolo all'interno dello spettacolare trailer con Mewtwo pubblicato durante il Pokémon Presents di oggi.

Basterà inserire la password GETY0URMEW nella funzione Dono Segreto entro le 16:59 del 18 settembre per ottenere un Mew speciale, che potremo allenare in vista dello speciale evento Raid Teracristal per affrontare Mewtwo con l'Emblema della Forza Assoluta.