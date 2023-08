Xbox Game Pass: la prova a 1 euro ora vale solo 14 giorni, non più un mese

Microsoft continua con l'opera di riorganizzazione generale dell'offerta di Xbox Game Pass, in questo caso con la riduzione del periodo di prova a 1 euro che è diventato di soli 14 giorni contro il mese precedente.

È chiaro che la casa di Redmond abbia avviato una politica diversa per quanto riguarda il Game Pass, e questa manovra rientra precisamente nella strategia che caratterizza le nuove mosse sul servizio di abbonamento videoludico di Microsoft.

Come è possibile vedere sulla pagina ufficiale sui piani del Game Pass, sia per quanto riguarda Xbox Game Pass Ultimate che PC Game Pass il periodo di prova è cambiato: in precedenza era possibile testare il servizio per un mese spendendo solo 1 euro, mentre ora la prova è stata ridotta a 14 giorni.