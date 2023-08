Marika da Elden Ring nel cosplay di pugoffka sa come convincervi a servire l'Ordine Aureo

Elden Ring è uno dei giochi di FromSoftware con più personaggi, ma al centro della vicenda vi è Marika. Il personaggio è estremamente misterioso e praticamente invisibile nel gioco, ma ha colpito i fan e anche il mondo del cosplay ci dimostra come la Regina sia apprezzata. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Marika realizzato da pugoffka_sama.

Marika è la Regina dell'Ordine Aureo ed è la progenitrice di tutti i semidei che popolano l'Interregno di Elden Ring. La storia del gioco è profondamente legata alle sue azioni e alla distruzione dell'Anello ancestrale dal quale sono nate tutte le Rune Maggiori che sfruttiamo nell'avventura. In questo cosplay, pugoffka_sama ci propone Marika "crocifissa" in quello che rimane dell'Anello Ancestrale, ma anche se indebolita la donna pare sempre fiera e in grado di dare battaglia. In questo cosplay la vediamo coperta di accessori d'oro, come ci si aspetta.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marika realizzato da pugoffka_sama? Il personaggio di Elden Ring è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?