Tifa da Final Fantasy 7 nel cosplay di yuno_the_loose_cannon farebbe fermare anche un treno

Final Fantasy 7 Remake è stato un grande successo e tra non troppo avremo modo di mettere le mani sul suo seguito. Gli appassionati della saga non vedono l'ora di ritrovare i propri personaggi preferiti e proseguire le loro avventure, ma nel frattempo possiamo ingannare l'attesa con qualche cosplay, come quello di Tifa realizzato da yuno_the_loose_cannon.

yuno_the_loose_cannon ci propone un cosplay molto classico di Tifa, con il suo vestito che indossa ogni giorno. Anche l'ambientazione ferroviaria non stona con il personaggio, visto che la ragazza deve sfruttare i treni per spostarsi dai bassifondi ai quartieri alti di Midgar. La differenza principale è legata al fatto che in questi scatti fotografici Tifa sembra tranquilla e felice, cosa rara per la barista del 7th Heaven.

Diteci, cosa ne pensate di questo cosplay di Tifa realizzato da yuno_the_loose_cannon? Il personaggio di Final Fantasy 7 è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?