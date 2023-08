Call of Duty: Modern Warfare 3, la presentazione potrebbe avvenire la prossima settimana

Con un tweet decisamente scherzoso, Activision Blizzard sembra aver rivelato che la presentazione di Call of Duty: Modern Warfare 3, il nuovo capitolo nella celebre serie di sparatutto, potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana.

Prendendo in giro sé stessa e i vari leak emersi in questi giorni, Activision Blizzard ha pubblicato il tweet riportato qui sotto, nel quale avrebbe mostrato "la vera key art" prevista per Call of Duty: Modern Warfare 3, anche se ovviamente non ha fatto riferimento preciso al nuovo capitolo della serie.