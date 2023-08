Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone, Stagione 5: Battle Pass e BlackCell presentati

Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2 accolgono la Stagione 5, che arriva con un aggiornamento carico di novità, oltre a un nuovo Battle Pass e Blackcell, presentati nel blog ufficiale di Activision e con un trailer.

Protagonista tra i nuovi contenuti è il Comandante Graves, che torna a disposizione come uno dei cinque nuovi Operatori inclusi nel Battle Pass della Stagione 05 e di BlackCell, disponibile da oggi, 2 agosto 2023, alle 18.00 CEST.

In particolare, dal nuovo update emerge che il Comandante Graves e Oz, uno dei migliori leader della Shadow Company nella guerra informatica, stanno per lanciare un contrattacco contro la più grande minaccia a Modern Warfare nella Stagione 05, a quanto pare. Tutto questo viene raccontato all'interno del nuovo update di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone e attraverso Battle Pass e BlackCell.