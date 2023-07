Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone, Stagione 5: data e dettagli, Lara Croft tra gli operatori

Activision Blizzard ha svelato i primi dettagli della Stagione 5 di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone, che avrà inizio il 2 agosto 2023. Tra le novità troviamo nuove armi e nuovi operatori, tra cui a sorpresa anche Lara Croft dalla serie Tomb Raider.

Quest'ultimo dettaglio arriva dalle pagine del PlayStation Blog, che conferma il debutto dell'archeologa come parte di un Operator Bundle che sarà disponibile a metà della Stagione 5. Oltre a Lara Croft, tra gli operatori confermati della Stagione 5 troviamo anche i rapper Snoop, Dogg, 21 Savage e Nicki Minaj, come parte della celebrazione "50 Years of Hip Hop".