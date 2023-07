Call of Duty: Modern Warfare 3, il reveal con un evento di Warzone 2, ecco quando

Tramite un post sul sito ufficiale della serie Call of Duty, Activision Blizzard ha confermato che la presentazione ufficiale del prossimo gioco della serie in uscita nel 2023, che salvo sorprese sarà Call of Duty: Modern Warfare 3, avverrà all'interno di Warzone 2 durante un evento a tempo limitato della Stagione 5, che aprirà i battenti il 2 agosto.

Non sono stati forniti dettagli precisi su quando effettivamente si svolgerà questo reveal all'interno del battle royale, ma stando alle fonti di Insider Gaming il reveal è fissato per i primi giorni di agosto, quindi già la prossima settimana nella migliore delle ipotesi. In ogni caso Activision ha promesso che svelerà maggiori dettagli in merito nei prossimi giorni, dunque a prescindere non dovremo attendere a lungo per scoprire la verità.