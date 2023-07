Call of Duty 2023 permetterà di usare armi, operatori e bundle di Modern Warfare 2, è ufficiale

L'informazione è emersa tramite un tweet che potete vedere poco sotto, nel quale possiamo leggere: "Togliamoci di torno la cosa... Gli operatori, le Armi e i Bundle di Modern Warfare 2 dovrebbero essere spostati in Call of Duty 2023?". Le risposte sono "Sì" e "Sì, quando arriva l'annuncio?".

Activision ha confermato che vari contenuti di Call of Duty Modern Warfare 2 saranno disponibili all'interno del prossimo gioco della saga , in arrivo nell'autunno 2023.

Cosa sappiamo su Call of Duty 2023

Il tweet ha 1,6 milioni di visualizzazioni e conferma un dettaglio che era in realtà già emerso tramite alcuni recenti leak. Ufficialmente non conosciamo ancora il nome del nuovo capitolo della saga, ma indirettamente Activision stessa ha confermato che il nome del gioco sarà Call of Duty Modern Warfare III.

Inoltre, è stato condiviso online un nuovo report che parla di war mode, mini map e ninja perk. Considerando che Activision sta iniziando a condividere informazioni tramite i propri social network, è credibile che un annuncio completo non sia troppo distante.