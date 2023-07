PS Plus Extra/Premium: 10 giochi saranno rimossi il 15 agosto, ecco quali

Come ogni mese, Sony introdurrà nuovi giochi all'interno dell'abbonamento PS Plus Extra/Premium , ma al tempo stesso si prepara a rimuoverne alcuni. Secondo quanto riportato da PlayStation Game Size, i titoli che saranno rimossi il 15 agosto 2023 sono:

I giochi rimossi da PS Plus ad agosto e quelli da poco aggiunti

Tra i nomi più importanti in rimozione vi sono certamente Borderlands 3 e i primi capitoli di Yakuza. Considerando che parliamo di giochi massicci, è difficile che molti giocatori avranno modo di iniziare ora uno di questi titoli e finirlo in tempo per il 15 agosto. Potrebbe però essere l'occasione per provarli e poi acquistarli proseguendo le proprie avventure senza fretta.

Come detto, però, nel frattempo sono arrivati nuovi giochi per PS Plus Extra e Premium, ovvero

It Takes Two | PS4, PS5 - Extra

Sniper Elite 5 | PS4, PS5 - Extra

Snowrunner | PS4, PS5 - Extra

World War Z | PS4, PS5 - Extra

The Ascent | PS4, PS5 - Extra

Undertale | PS4 - Extra

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated | PS4 - Extra

Melty Blood: Type Lumina | PS4 - Extra

Dysmantle | PS4, PS5 - Extra

Circus Electrique | PS4 - Extra

Dynasty Warriors 9 | PS4 - Extra

Samurai Warriors 5 | PS4 - Extra

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure | PS4, PS5 - Extra

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R | PS4, PS5 - Extra

Monster Jam Steel Titans | PS4 - Extra

Gravity Crash Portable | PS4, PS5 - Premium

Twisted Metal | PS4, PS5 - Premium

Twisted Metal 2 | PS4, PS5 - Premium

Non dimentichiamo infine i giochi di luglio 2023 per PS4 e PS5 già disponibili.