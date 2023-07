PS Plus Essential: i giochi di luglio 2023 per PS4 e PS5 sono disponibili da oggi

Oggi è il quattro luglio 2023, ma ancora più precisamente è il primo martedì del mese. Questo significa che a partire da oggi saranno disponibili i nuovi giochi di PS Plus Essential (chiaramente accessibili anche per chi è abbonato a Extra o Premium). Ricordiamo che giochi per PS4 e PS5 che saranno scaricabili a partire da oggi sono:

Call of Duty: Black Ops Cold War - PS4 + PS5

Alan Wake Remastered - PS4 + PS5

Endling Extinction is Forever - PS4 + PS5

Call of Duty: Black Ops Cold War è uno sparatutto in prima persona con una modalità campagna single player e le classiche modalità multigiocatore di Call of Duty. Si tratta del capitolo del 2020 ed è ambientato durante la Guerra Fredda, come è facile capire anche solo dal nome.

Alan Wake Remastered è invece la versione rimasterizzata del classico gioco per Xbox 360 e PC di Remedy. Tra pochi mesi arriverà Alan Wake 2 e questa è l'occasione perfetta per (ri)scoprire le avventure dello scrittore horror. Si tratta di un gioco d'azione in terza persona.

Infine, Endling Extinction is Forever è un gioco che ci mette nei panni di una volpe, ma più precisamente dell'ultima madre sulla Terra che deve riuscire a far sopravvivere i propri cuccioli. Si tratta di un gioco emozionante e commovente.