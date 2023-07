Marvel's Spider-Man 2 sarà presente al San Diego Comic-Con di luglio: ecco le date

Pare comunque che Insomniac Games non sarà parte di alcun tipo di panel durante il San Diego Comic-Con. Marvel presenterà però vari prodotti compreso Marvel's Spider-Man 2, quindi dovremmo avere la possibilità di vedere il gioco in azione.

Il tweet per Marvel's Spider-Man 2

Come potete vedere qui sopra, il tweet di Insomniac Games è molto semplice e non ci permette di scoprire molto a riguardo di questa nuova presentazione. Considerando che il gioco è stato mostrato in modo esaustivo poco tempo fa e che la data di uscita è già stata presentata, non crediamo che durante il San Diego Comic-Con vi saranno annunci di alto livello, ma non è nemmeno impossibile che vi sia un nuovo trailer che mette in mostra le abilità dei due Spider-Man.

Ricordiamo che in Marvel's Spider-Man 2 avremo modo di controllare sia Peter Parker che Miles Morales, ovvero i due protagonisti dei precedenti giochi di Insomniac Games. Peter, questa volta, sarà condizionato dal simbionte: Venom sarà infatti uno dei cattivi di questo gioco. Peter avrà accesso a nuove capacità di combattimento, più aggressive e brutali.

La data di uscita di Marvel's Spider-Man 2 è fissata per il 20 ottobre 2023.