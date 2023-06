Marvel's Spider-Man 2: Peter Parker sotto effetto del Simbionte sarà 'al limite del brutale'

Una delle caratteristiche più importanti di Marvel's Spider-Man 2 è la presenza di Venom, che sarà centrale per la trama e ancora più precisamente per il nuovo arco narrativo di Peter Parker. Venom ha assunto molte forme nei fumetti (e anche in altri media) e ovviamente avrà le proprie caratteristiche anche nel gioco di Insomniac Games. Bryan Intihar - creative director - e Ryan Smith - game director - hanno parlato con IGN USA per svelare qualche dettaglio sulla loro versione della tuta da Simbionte.

Prima di tutto, i due director spiegano che sin dal primo gioco il team ha iniziato a pensare a una tuta da Simbionte, ma ha infine deciso che era qualcosa che meritava il proprio gioco. Addirittura, Intihar afferma di essere sorpreso che il pubblico non si sia seriamente arrabbiato per la mancanza di una tuta da Simbionte nel primo Marvel's Spider-Man.

Insomniac Games ha quindi deciso di suggerire l'arrivo di Venom mostrando Harry Osborne ricoperto dall'alieno alla fine del primo gioco. All'annuncio di Marvel's Spider-Man 2, invece, Venom è apparso come un nemico di Peter e Miles, mentre nella più recente presentazione abbiamo visto che Peter combatte usando una tuta da Simbionte. In che modo l'ha ottenuta? Per il momento il team non vuole dirlo.

Ciò che viene svelato è che Marvel's Spider-Man 2 mira a farci subito capire quanto Peter sia diverso con la tuta da Simbionte, soprattutto in termini di gameplay. Intihar afferma "Ci rendiamo conto che le aspettative per il Simbionte sono molto alte e volevamo che fosse diverso da quello che si vede normalmente. Gran parte del set di mosse di Peter e Miles si basa sulla fluidità, la velocità, l'acrobazia, mentre il Simbionte è potenza, forza, aggressività e credo che volessimo assicurarci che dal punto di vista del gameplay questo fosse rappresentato". Secondo Intihar, i giocatori dovrebbero dare un'occhiata alle nuove mosse finali di Peter, che "sono molto più aggressive e al limite del brutale".

Anche in termini di storia, però, il Simbionte ha un impatto ed è già chiaro che rende Peter più aggressivo, persino contro i suoi amici. "Cerchiamo di dare il massimo in tutto ciò che facciamo, se c'è un elemento di gameplay, c'è una ragione narrativa dietro di esso", dice Intihar. "È ovvio, come avete visto nella presentazione del gameplay [il Simbionte] influisce molto sul combattimento, ma avrà un impatto sulla storia e sul modo in cui la storia si svolge. E credo che, se si guarda alla storia del simbionte nei fumetti, ci sia sicuramente un'aggressività e una dipendenza che possono cambiare la personalità di Peter. Ma credo che quello che continueremo a esplorare in questo gioco è l'impatto che questo ha sulle persone che circondano Peter. L'impatto su Miles, su MJ, sugli altri".

Parlando poi di "dipendenze", è un concetto già citato dal doppiatore di Peter.