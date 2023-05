Spider-Man 2: l'attore di Peter Parker ha studiato i comportamenti della dipendenza per creare Venom

Marvel's Spider-Man 2 proporrà una serie di differenze rispetto al primo capitolo e una di queste è la presenza di Peter Parker "contaminato" da Venom. Per proporre al meglio questa versione del personaggio l'attore Yuri Lowenthal ha studiato "i comportamenti della dipendenza".

L'informazione è stata condivisa dall'attore stesso al MomoCon 2023. Lowenthal e il team di Insomniac si sono impegnati a fondo per creare la nuova personalità di Peter Parker quando indossa la tuta del simbionte in Marvel's Spider-Man 2. "Abbiamo lavorato molto, molto duramente, come team, per trovare la cosa giusta", rivela Lowenthal, "perché a volte sembrava comico quando, sai, mi infuriavo. Abbiamo analizzato la dipendenza nelle persone e quali sono i comportamenti della dipendenza: è a questo che ci siamo ispirati per trovare il giusto stile".

Riferendosi ai suoi ruoli precedenti, Lowenthal ha parlato del periodo in cui ha doppiato Sasuke nella serie di Naruto: "Prima di iniziare a fare Sasuke, avevo interpretato solo giovani eroi coraggiosi a cui non era successo nulla di male. Quindi, per ribaltare la situazione, ho dovuto scavare un po', ma in genere sono un ragazzo felice".

Peter Parker in versione Venom avrà attacchi molto speciali

Per ora abbiamo potuto udire solo qualche battuta da parte di Lowenthal nel video di gameplay di Marvel's Spider-Man 2 presentato al PlayStation Showcase, ma è chiaro che Insomniac Games e l'attore si sono impegnati per realizzare una versione credibile di Peter Parker "versione Venom", sia in termini di doppiaggio che in termini di scrittura.