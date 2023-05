Zelda: Tears of the Kingdom, due ragazzi si sono fatti assumere come corrieri solo per rubare il gioco in anticipo

Due ragazzi giapponesi sembra si siano fatti assumere da una ditta di trasporti solo per poter accedere al magazzino e rubare una copia di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in modo da giocarci prima dell'uscita ufficiale.

In base a quanto riportato dalla testata nipponica Bunshun, sembra che i due ragazzi abbiano iniziato a lavorare presso una ditta di trasporti che l'appalto per le consegne di Amazon un mese prima del lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma il tutto avrebbe fatto parte di un piano per poter accedere al gioco prima del day one.

In base agli incarichi del nuovo lavoro, infatti, avrebbero dovuto trasportare alcune copie di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom da recapitare il giorno di lancio del gioco, dunque presenti in magazzino già da alcuni giorni prima rispetto all'uscita.

Poco prima del lancio del gioco, i due sono spariti dal lavoro e sembra che il loro capo abbia chiamato a casa di uno di questi: avrebbe risposto la madre, la quale avrebbe riferito che i due erano in casa a giocare a un gioco. Quest'ultimo sarebbe stato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che la coppia avrebbe rubato dal magazzino della ditta.

In base alla ricostruzione riportata sul giornale, uno dei due ragazzi avrebbe confessato che l'assunzione era parte di un piano ordito per poter accedere alle copie di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom prima del day one ufficiale, mentre l'altro ha riferito che dal magazzino sono stati rubati anche altri oggetti come il Pro Controller in edizione speciale su Zelda e altro.

Entrambi sono stati ovviamente licenziati e condannati a un risarcimento, ma il caso resta veramente curioso, specialmente per l'ingenuità dimostrata dai due, essendosi fatti scoprire così facilmente dalla mamma. D'altra parte, Zelda può questo ed altro: Tears of the Kingdom è il gioco che ha venduto più velocemente nella storia di Nintendo.