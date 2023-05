Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco che ha venduto più velocemente nella storia di Nintendo

Il Guinnes World Record ha riportato e ufficializzato che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco di Nintendo ad aver venduto più velocemente nella storia della compagnia, stabilendo il record assoluto.

Le vendite iniziali di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sono note: lanciato il 12 maggio, nei suoi primi tre giorni sul mercato ha venduto 10 milioni di copie, riuscendo a superare il primato di Super Smash Bros. Ultimate, risalente al 2018.

Lanciato a dicembre, Super Smash Bros. Ultimate riuscì a vendere 12,08 milioni di copie in ventiquattro giorni. In precedenza, a detenere il record era Super Mario Bros. per Wii, risalente al 2009, con 10,5 milioni di copie in otto settimane.

Attenzione, perché dalla conta mancano i giochi dei Pokémon, che naturalmente non sono attribuiti direttamente a Nintendo, ma a The Pokémon Company.

Come già riportato, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è anche il gioco che ha venduto più velocemente nella storia del franchise. Insomma, quello che molti vedono come il canto del cigno di Nintendo Switch sta macinando dei numeri davvero eccezionali.

