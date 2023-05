Zelda: Tears of the Kingdom: 10 milioni di copie vendute in tre giorni, 2,24 solo in Giappone

Nintendo ha annunciato che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha venduto la bellezza di dieci milioni di copie in soli tre giorni. Si tratta del dato globale, che comprende sia le copie fisiche, sia quelle digitali.

Interessante il fatto che il comunicato stampa della divisione giapponese di Nintendo comprenda anche il dato nazionale scorporato da quello globale. Così abbiamo appreso che in Giappone l'ultimo Zelda ha venduto 2,24 milioni di copie.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è così diventato anche il gioco della serie Zelda a vendere più velocemente di sempre. La casa giapponese ne ha approfittato per ringraziare chi lo ha acquistato e attualmente è in giro per le terre di Hyrule.

Che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stesse andando davvero bene era facilmente intuibile da diversi indicatori, come le classifiche inglesi o i dati provenienti dalla Francia. Ora abbiamo la dimensione del successo del gioco, che a questo potrebbe vendere anche di più del predecessore, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, andato ben oltre le 20 milioni di copie.

