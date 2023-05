Star Citizen, versione Alpha 3.19: Call to Adventure disponibile

Lo studio di sviluppo Cloud Imperium Games ha pubblicato la versione Alpha 3.19: Call to Adventure di Star Citizen, l'attesissimo e massiccio simulatore spaziale, il cui sviluppo va avanti ormai da più di un decennio.

L'aggiornamento odierno è focalizzato su alcuni sistemi legati al gameplay emergente, così da aggiungere profondità all'esperienza. Tra le novità spiccano il nuovo sistema di mining, le nuove missioni di combattimento e di recupero, queste ultime legate a un nuovo strumento portatile, che agevola le operazioni di raccolta.

In generale la versione Alpha 3.19 di Star Citizen offre davvero molte aggiunte interessanti e capita giusto a fagiuolo prima delle celebrazioni del lancio dell'Invictus che iniziano il 19 maggio, quando il gioco sarà provabile gratuitamente da chiunque.

Vediamo il filmato dell'Alpha 3.19: Call to Adventure:

"Sviluppare giochi usando tecnologie nuove e rivoluzionarie è sempre una sfida enorme, una sfida che i giocatori raramente vedono. Tutti in CIG sappiamo che abbiamo avuto qualche problema dopo l'ambiziosa aggiunta del Persistent Entity Streaming nell'Alpha 3.18, ma il team ha lavorato incessantemente per migliorare e ottimizzare queste nuove tecnologie che sono la base del gioco", ha dichiarato Chris Roberts, Direttore Creativo di Star Citizen. "Con l'Alpha 3.19, abbiamo ulteriormente migliorato queste tecnologie dietro le quinte, espandendo nel contempo le possibilità nell'universo di gioco con nuove meccaniche di estrazione, recupero e combattimento. Siamo particolarmente entusiasti di accogliere i nuovi giocatori con un'esperienza migliorata e non vediamo l'ora di sentire i loro feedback."

