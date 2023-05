Arkane Studios Lyon sta assumendo per il suo nuovo gioco dopo Deathloop, forse Dishonored 3

Arkane Studios Lyon, cui dobbiamo tra gli altri Deathloop, Dishonored 2 e Dishonored: Death of the Outsider, sta assumendo per lo sviluppo del suo prossimo gioco, non ancora annunciato, ma che potrebbe essere Dishonored 3 o, comunque, un gioco sulla falsariga della serie con protagonista Corvo Attano.

Attualmente le posizioni aperte sono circa venti e abbracciano la maggior parte degli aspetti dello sviluppo di un videogioco tripla A, visto che si cercano figure che coordinino i lavori dati in outsourcing, artisti, programmatori e quant'altro.

Difficile farsi un'idea del gioco, anche se qualche suggerimento può venire leggendo alcuni degli annunci. Ad esempio per il ruolo di "level artist" si cerca qualcuno che abbia un portfolio focalizzato sulle architetture (quindi si suppone che l'ambientazione, o parte di essa, sia cittadina), mentre ai level designer è richiesta la "Comprensione dei valori della filosofia di game design dietro giochi action adventure stealth come la serie Dishonored".

Naturalmente non è detto che si parli di Dishonored 3, ma potrebbe trattarsi comunque di un immersive sim dello stesso tipo, visto il riferimento diretto. L'importante è che Arkane Studios Lyon faccia ciò che è nelle sue corde, invece di tentare strade amene che non le sono proprie, come fatto da Arkane Studios Austin con Redfall.