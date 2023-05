Zelda: Tears of the Kingdoms: 500.000 copie vendute al debutto in Francia, meglio dei Pokémon

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdoms continua a macinare numeri eccellenti. Il giornalista indipendente Oscar Lemaire ha infatti riportato che il nuovo titolo di Nintendo per Nintendo Switch ha venduto 500.000 copie fisiche nei negozi al lancio (Nintendo non fornisce i dati digitali), superando gli ottimi risultati di Pokémon Scarlatto / Violetto, di Red Dead Redemption 2 e degli ultimi capitoli della serie FIFA.

A chi ha parlato di risultato migliore in Francia per un gioco su di una singola piattaforma, Lemaire ha fatto notare che GTA 5 su PS3 vendette 850.000 copie al lancio (1,1 milioni contando anche la versione Xbox 360). C'è però da dire che all'epoca le vendite digitali avevano un peso nullo sul totale di quelle fatte dai giochi console e che sempre della serie GTA stiamo parlando.

