Diablo 4 sarà il gioco 'più oscuro e tragico' della saga, dice Blizzard

La saga di Diablo propone da tempo trame profonde e ricche di "lore". Anche Diablo 4 non sarà da meno, ma più precisamente che tipo di atmosfera possiamo aspettarci? Secondo Blizzard, la più oscura e tragica di sempre.

Diablo 4 analizza le origini del Sanctuarium, il modo in cui questo mondo è sopravvissuto nei decenni successivi alla distruzione di metà della popolazione da parte di Malthael in Diablo III: Reaper of Souls e le storie di nuovi personaggi con i quali potremo interagire durante il gioco. Blizzard ha svelato alcuni dettagli aggiuntivi in un nuovo video nel quale diversi scrittori del gioco raccontano quella che definiscono la storia più oscura di Diablo.

"Con Diablo IV si assiste allo svolgersi di una tragedia", ha spiegato lo scrittore Eden Trujillo. "È una storia che abbiamo voluto creare intorno alle persone. Non solo gli elementi apocalittici che circondano la storia. E questo è qualcosa che abbiamo davvero cercato di portare a voi come parte della narrazione di Diablo".

Vi ricordiamo che Diablo 4 sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal 6 giugno 2023.

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "Il primo contatto con Diablo IV ci ha lasciato di sasso: il gioco sembra davvero enorme, strapieno di contenuti e potenzialmente in grado di tenere i giocatori incollati per centinaia di ore nel tentativo di potenziare al massimo il proprio personaggio. E la cosa più incredibile è che nel nostro test ci siamo limitati a scalfire soltanto la superficie di questo immenso gioco: 25 livelli su 100, 3 classi su 5, un singolo atto di storia sugli almeno 5 o 6 che comporranno l'intera trama. Chiaramente ci sono tantissimi elementi secondari che richiedono maggiore attenzione e che dovranno essere approfonditi in separata sede, ma per ora quello che abbiamo visto e giocato ci è piaciuto veramente moltissimo."