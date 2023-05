MediEvil: uno degli autori ha grosse difficoltà finanziarie e sta vendendo la sua collezione

Lo sviluppatore Jason Wilson (meglio conosciuto come Jay Gunn), uno degli autori della serie MediEvil, è in grosse difficoltà finanziarie e ha deciso di mettere in vendita la sua collezione di disegni e progetti legati alla serie per provare a stare a galla, mentre cerca un nuovo lavoro.

Wilson ha raccontato la sua situazione su Twitter, annunciando di aver messi in vendita la sua intera collezione di disegni e documenti di design di MediEvil, realizzati quando era il lead game designer, l'art director e lo sceneggiatore della serie.

La collezione comprende centinaia di disegni, dei taccuini pieni di appunti e disegni, indicazioni per il level design e tanto altro ancora. Stando a Wilson è l'archivio di sviluppo più completo di sempre, che parte dal pitch e attraversa tutte le fasi della lavorazione.

Come mai non riesce a trovare lavoro? Secondo lui perché i recruiter sono confusi dai molti ruoli che ha ricoperto all'interno dell'industria dei videogiochi. Comunque sia, chiedere aiuto in questo modo lo ha messo davvero in imbarazzo, ma non ha potuto fare altrimenti vista la situazione che sta vivendo.

Dopo le calorose reazioni al suo post, Wilson ha raccontato una verità ancora più drammatica con un aggiornamento su LinkedIn. Sostanzialmente lavorare con Sony, tra crunch e scadenze impossibili, lo aveva mandato in burnout. Inoltre è stato costretto a prendersi un anno di pausa a causa di una diagnosi di cancro allo stadio 3B, con i medici che gli avevano dato cinque anni di vita. Pare comunque che i dottori si sbagliassero ed è riuscito ad andare oltre, ma l'intera situazione ha pesato enormemente sulla sua vita.

Jason Wilson è uno sviluppatore di lunga data con all'attivo tantissimi giochi, tra i quali James Pond 2: Robocod, Motörhead, Deadline e tanti altri. L'ultimo gioco cui ha lavorato come consulente è il remake di MediEvil del 2019.